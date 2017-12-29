Бизнес в Крыму освобожден от плановых проверок по указу Путина до 2019 года

Президент РФ Владимир Путин продлил освобождение предприятий малого и среднего бизнеса в Крыму от плановых проверок до 1 марта 2019 года.

Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно ранее принятому закону о принятии в РФ республики Крым, плановые проверки бизнеса не должны были проводиться до 1 января 2018 года. Теперь этот срок продлен до 1 марта 2019 года. После чего проверять предприятия можно будет не чаще одного раза в три года.

Также внесены изменения в регулирование тарифов ЖКХ в Крыму и Севастополе. При формировании тарифов будут учитываться особенности, установленные правительством России до 1 марта 2020 года.