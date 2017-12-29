По распоряжению Путина в России создадут реестр коррупционеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в стране списка коррупционеров. Документ за подписью президента появился на сайте правовой информации.

В реестр будут попадать данные о тех госслужащих, кого уволили в связи с утратой доверия из-за преступлений на тему коррупции. Данные в списке будут храниться на протяжении 5 лет. Имя человека может покинуть реестр, если отменят документ, на основе которого он там оказался, или из-за смерти. Правительству предстоит определить порядок ведения данного реестра. Список появится в федеральной государственной информационной системе.