Депутат Госдумы потребовал от Facebook извиниться перед подписчиками Кадырова

Первый зам главы комитета Госдумы по информационной политике и связи Шамсаил Саралиев потребовал от Facebook восстановить заблокированные аккаунты Рамзана Кадырова в соцсетях и извиниться перед его подписчиками.

Об этом говорится в письме, которое депутат написал представителю американской соцсети Габриэлле Чех. Он обвинил Facebook в ущемлении прав подписчиков Кадырова, которых насчитывается несколько миллионов человек, пишет ТАСС.

Аккаунты главы Чечни в Facebook и Instagram заблокировали 23 декабря. Позднее представители соцсети пояснили это решение тем, что Кадырова внесли в санкционный список США. Сам глава Чеченской республики заявил, что спокойно относится к «этой мышиной возне из США».

Саралиев сравнил блокировку соцсетей Кадырова с закрытием любимого зрителями телеканала или выключением любимого фильма. Депутат заявляет, что действия руководства Facebook противоречат принципам демократии, нарушают свободу слова и «душат голос правды». Он также пригрозил, что эти решения не останутся безответными и безнаказанными.