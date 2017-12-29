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9:18   29 Декабря 2017
Россия
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Депутат Госдумы потребовал от Facebook извиниться перед подписчиками Кадырова

Депутат Госдумы потребовал от Facebook извиниться перед подписчиками Кадырова

Первый зам главы комитета Госдумы по информационной политике и связи Шамсаил Саралиев потребовал от Facebook восстановить заблокированные аккаунты Рамзана Кадырова в соцсетях и извиниться перед его подписчиками.

Об этом говорится в письме, которое депутат написал представителю американской соцсети Габриэлле Чех. Он обвинил Facebook в ущемлении прав подписчиков Кадырова, которых насчитывается несколько миллионов человек, пишет ТАСС. 

Аккаунты главы Чечни в Facebook и Instagram заблокировали 23 декабря. Позднее представители соцсети пояснили это решение тем, что Кадырова внесли в санкционный список США. Сам глава Чеченской республики заявил, что спокойно относится к «этой мышиной возне из США». 

 Саралиев сравнил блокировку соцсетей Кадырова с закрытием любимого зрителями телеканала или выключением любимого фильма. Депутат заявляет, что действия руководства Facebook противоречат принципам демократии, нарушают свободу слова и «душат голос правды». Он также  пригрозил, что эти решения не останутся безответными и безнаказанными. 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #госдума #политика #facebook #рамзан кадыров
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