Сахалинская медсестра устроила «фотосессию» на фоне тяжелобольных пациентов

Областной Минздрав сообщает, что по факту ненадлежащего поведения медсестры проводится проверка.

Ранее местные СМИ написали о том, что в реанимации сердечно-сосудистой хирургии больницы в Южно-Сахалинске одна из медсестер вела съемку, а затем выложила фотографии с оскорбительными комментариями в отношении врачей и пациентов. Медсестра подписала одну из фотографий, якобы врачам без разницы, что с больными будет дальше.

В Минздраве отметили, что осуждают действия медсестры, а по факту ее неэтичного поведения, которое недопустимо для медицинской сестры, будет проведена проверка. В ведомстве отметили, что в реанимации над возвращением пациентов к жизни работают десятки человек, которые дежурят сутками. Заведующий отделением также раскритиковал поведение медсестры.