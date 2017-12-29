Мы в соц.сетях:
Путин продлил программу маткапитала до конца 2021 года

Путин продлил программу маткапитала до конца 2021 года

 Бизнес в Крыму освобожден от плановых проверок по указу Путина до 2019 года

Бизнес в Крыму освобожден от плановых проверок по указу Путина до 2019 года
Подменили флешку: заседание украинских депутатов прервал внезапно заигравший гимн РФ

Подменили флешку: заседание украинских депутатов прервал внезапно заигравший гимн РФ

 Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году

Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году
СМИ: В Индии при пожаре в баре погибли 15 человек

СМИ: В Индии при пожаре в баре погибли 15 человек

 При пожаре в Нью-Йорке погибло 12 человек

При пожаре в Нью-Йорке погибло 12 человек
Путин продлил программу маткапитала до конца 2021 года

Путин продлил программу маткапитала до конца 2021 года

 Бизнес в Крыму освобожден от плановых проверок по указу Путина до 2019 года

Бизнес в Крыму освобожден от плановых проверок по указу Путина до 2019 года
Подменили флешку: заседание украинских депутатов прервал внезапно заигравший гимн РФ

Подменили флешку: заседание украинских депутатов прервал внезапно заигравший гимн РФ

 Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году

Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году
СМИ: В Индии при пожаре в баре погибли 15 человек

СМИ: В Индии при пожаре в баре погибли 15 человек

 При пожаре в Нью-Йорке погибло 12 человек

При пожаре в Нью-Йорке погибло 12 человек
8:48   29 Декабря 2017
Россия
43

При пожаре в многоэтажке Екатеринбурга эвакуировали 24 человека

При пожаре в многоэтажке Екатеринбурга эвакуировали 24 человека

Местные СМИ пишут, что в Екатеринбурге произошел пожар в 12-этажном доме.

ЧП случилось в ночь на пятницу, 29 декабря, на Аптекарской улице. Между первым и вторым этажом загорелась кабина лифта. Из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать 24 жителя подъезда, среди них три ребенка. Чтобы вывести шестерых жильцов, использовали кислородные маски. По предварительным данным, пожар произошел из-за искры от силового кабеля.

Открытое горение пожарные устранили за пару минут, а затем несколько часов проливали и разбирали сгоревшие конструкции. При этом огонь не перекинулся на подъезд и соседние подъезды, горела лишь лифтовая шахта.

Автор: Ольга Воскресенская
#екатеринбург #россия #пожар #происшествия #чп
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:32   28 Декабря 2017
138
В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки Россия

В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки

20:47   28 Декабря 2017
4888
Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса Политика

Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса

19:12   28 Декабря 2017
183
Эксперт не исключает, что сирийский самолет сбили из украинского оружия Весь мир

Эксперт не исключает, что сирийский самолет сбили из украинского оружия

18:08   28 Декабря 2017
4474
Новости smi2.ru
«Трудно делать вид, что конфликт с Россией»: люди ответили на просьбу Тиллерсона вернуть российских наблюдателей в Донбасс

«Трудно делать вид, что конфликт с Россией»: люди ответили на просьбу Тиллерсона вернуть российских наблюдателей в Донбасс

 Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

 Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев

Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев