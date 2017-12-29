При пожаре в многоэтажке Екатеринбурга эвакуировали 24 человека

Местные СМИ пишут, что в Екатеринбурге произошел пожар в 12-этажном доме.

ЧП случилось в ночь на пятницу, 29 декабря, на Аптекарской улице. Между первым и вторым этажом загорелась кабина лифта. Из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать 24 жителя подъезда, среди них три ребенка. Чтобы вывести шестерых жильцов, использовали кислородные маски. По предварительным данным, пожар произошел из-за искры от силового кабеля.

Открытое горение пожарные устранили за пару минут, а затем несколько часов проливали и разбирали сгоревшие конструкции. При этом огонь не перекинулся на подъезд и соседние подъезды, горела лишь лифтовая шахта.