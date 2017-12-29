СМИ: В Индии при пожаре в баре погибли 15 человек

Телеканал NDTV сообщает о гибели 15 человек при пожаре в Мумбаи.

Возгорание произошло в баре London Taxi в 12-этажном торговом комплексе Kamala Mills в ночь на пятницу, 29 декабря. Огонь распространился по всем 12 этажам здания, где находился паб. Верхняя часть комплекса сгорела полностью. Погибли 15 человек, большинство из которых — девушки, отмечающие день рождения одной из них на верхнем этаже.

Очевидцы говорят, что огонь распространился по зданию молниеносно. Люди в соцсетях пишут, что за несколько секунд помещение охватило пламя, началась давка, люди пытались выбраться из горящего комплекса и буквально топтали друг друга. По факту ЧП заведено уголовное дело, полиция Мумбаи пока не дает комментариев о трагедии.