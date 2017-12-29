Кабмин выделит российским вузам почти 10 миллиардов рублей

Российское правительство выделит вузам РФ 9,9 миллиарда рублей, чтобы повысить их конкурентоспособность.

Документ об этом размещен на сайте Кабмина. Отмечается, что деньги в 2018 году получит 21 вуз, чтобы стать более конкурентоспособными среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Вузы разделят на три группы, первая группа получит по 808,8 миллиона рублей каждый, второй достанется по 471,8 миллиона, а третьей по 134,8 миллиона рублей.

Университеты получат средства в новом году. Ранее Кабмин подписал распоряжение о выделении более 31 миллиарда рублей на лекарства для отдельной категории граждан.