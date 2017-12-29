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7:45   29 Декабря 2017
Россия
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Кабмин выделит российским вузам почти 10 миллиардов рублей

Кабмин выделит российским вузам почти 10 миллиардов рублей

Российское правительство выделит вузам РФ 9,9 миллиарда рублей, чтобы повысить их конкурентоспособность.

Документ об этом размещен на сайте Кабмина. Отмечается, что деньги в 2018 году получит 21 вуз, чтобы стать более конкурентоспособными среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Вузы разделят на три группы, первая группа получит по 808,8 миллиона рублей каждый, второй достанется по 471,8 миллиона, а третьей по 134,8 миллиона рублей.

Университеты получат средства в новом году. Ранее Кабмин подписал распоряжение о выделении более 31 миллиарда рублей на лекарства для отдельной категории граждан.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #образование #вузы #правительство рф #кабмин рф
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