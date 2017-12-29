Путин подарил компьютер мальчику из Приморья

Президент РФ Владимир Путин подарил 13-летнему жителю Приморского края компьютер. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Родители мальчика, который более раком головного мозга, обратились к президенту с просьбой о компьютере. Мама Сережи Тимофеева рассказала, что мальчик много чем интересуется, любит читать, общительный, но общения ему не хватает из-за болезни. Женщина говорит, что когда мальчик узнал о том, что президент исполнит его мечту, плакал от радости.

Сережа Тимофеев и его мама Анастасия Пинчукова живут в селе Прилуки в Приморье, сюда они переехали по советам врачей, так как в этом месте хорошая экология. В 2016 году семья узнала о болезни ребенка, после чего было проведено множество операций, сейчас мальчик восстанавливается.