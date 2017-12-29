С нового года в России поменяются номера федеральных дорог

Росавтодор сообщает, что 1 января нового года состоится переход на новые учетные номера автотрасс федерального значения.

По сообщению ведомства, постановление правительства было подписано еще в ноябре 2010 года, в данный момент переход практически завершился. Федеральные дороги, соединяющие Москву со столицами других государств, будут иметь обозначение «М». Букву «Р» получат трассы, соединяющие административные центры страны. Также появилась буква «А», означающая трассы, которые являются подъездом к крупнейшим транспортным узлам и спецобъектам.