Минобороны: За осень в российскую армию призвали 134 тысячи человек

Министерство обороны России сообщает, что в рамках осеннего призыва в армию было призвано 134 тысячи человек.

В интервью газете «Красная звезда» генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил, что из этого количества призывников 2,4 тысячи — жители Крыма, призыв которых ведется уже третий год подряд. Бурдинский рассказал, что тем призывникам, кто имеет диплом о высшем образовании, предоставляли выбор: служить один год по призыву или два по контракту.

Также некоторым было предложено отобраться в научные роты, где сейчас служат свыше семисот человек. Среди тех, кто будет служить с декабря, таких солдат 350 человек. Бурдинский также рассказал, что в ходе осеннего призыва пополнились спортивные роты на 180 человек. Представитель ведомства заявил, что с каждым годом в России падает число уклонистов от армии.