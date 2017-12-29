Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии для 2018 года

На портале правовой информации появился документ за подписью президента РФ Владимира Путина.

Глава государства подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода в 2018 году — с 240 до 246 месяцев. Закон вступит в силу с 2018 года.

Ранее Минтруд предложил увеличить данный период, чтобы постепенно довести ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей. Новый метод расчета коснется тех, кому пенсию назначат в будущем году, данный показатель рассчитывается только для накопительной части.