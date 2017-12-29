Минобороны рассказало об оснащенности современным оружием ВКС РФ и ВМФ

Российское министерство обороны рассказало, о том, как ВКС и ВМФ РФ оснащены современным оружием.

По данным ведомства, в текущем году оснащенность современным вооружением ВКС РФ составила 73 процента, а военно-морского флота — 53 процента. Кроме того, сухопутные войска оснащены современным оружием на 45 процентов, силы ядерного сдерживания — на 79 процентов. Ведомство отмечает, что в целом оснащенность армии и флота России современным оружием составляет 59 процентов.