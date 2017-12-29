В США при пожаре погибли не менее девяти человек

Издание New York Post сообщает о гибели девяти человек при пожаре в Нью-Йорке.

ЧП произошло в районе Бронкс, где загорелась жилая пятиэтажка. Около 160 пожарных тушили огонь, возгоранию присвоили самую высокую категорию сложности, отмечается в заявлении спасателей в Twitter. По предварительным данным погибло не менее девяти человек, 15 пострадали.

Пожар случился около местного зоопарка, который является самым большим городским зоопарком страны. Его площадь составляет свыше ста гектаров.