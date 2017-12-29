Трамп призвал американцев одеваться теплее и пошутил на тему глобального потепления

Американский президент Дональд Трамп призвал граждан страны серьезно отнестись к надвигающимся рекордно низким температурам и одеваться теплее.

С таким советом Трамп обратился к соотечественникам в связи с прогнозом синоптиков о грозящих в ближайшее время Востоку США морозах. По своему обыкновению, президент высказался на своей странице в сети микроблогов Twitter, где, в частности, написал:

«На востоке приближающаяся новогодняя ночь может стать одной из самых морозных в истории. Вероятно, мы могли бы воспользоваться старым добрым Глобальным Потеплением для борьбы с которым наша страна, в отличие от других, собиралась потратить триллионы долларов. Одевайтесь теплее!».

Напомним: накануне мэр города Нью-Йорк Бил Де Блазио призвал жителей не покидать своих домов во время предстоящих морозов (синоптики предупредили о том, что температура воздуха может опуститься до -8 градусов по шкале Цельсия). А также призвал их по возможности впустить питомцев в дом и «проведать соседей».