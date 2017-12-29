Подменили флешку: заседание украинских депутатов прервал внезапно заигравший гимн РФ

Мэр украинского города Ирпень Владимир Карплюк написал в Facebook о том, что заседание горсовета было прервано российским гимном.

По словам Карплюка, сначала заиграл гимн Украины, но потом его прервали звуки российского гимна. Карплюк заявил, что по этому поводу подал обращение в Службу безопасности Украины и отметил, что флешка с гимном была подменена «оппонентами городской власти» специально, чтобы вызвать конфликт. Также мэр города пишет, что после случившегося депутаты допели украинский гимн без музыкального сопровождения.