Американская актриса Роуз Мари скончалась на 95 году жизни

Актриса Роуз Мари, трижды номинировавшаяся на премию «Эмми» и удостоенная собственной звезды на Аллее славы в Голливуде, скончалась в США в возрасте 94 лет.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря семьи актрисы сообщает агентство Associated Press. Причина смерти актрисы, находившейся в преклонном возрасте не уточняется. Обстоятельств смерти также не приводится.

Роуз Мари начала свою карьеру в 1954 году с роли в музыкальной кинокартине Top Banana. Позже на протяжении 25 лет она сыграла множество самых разных ролей в телесериалах, в том числе в сериале «Дымок из ствола» и ситкоме «Моя сестра Элейн», после 1971 года она стала меньше сниматься в сериалах, хотя периодически принимала в них участие, и сосредоточилась на карьере театральной актрисы.

It is with broken hearts that we share the terribly sad news that our beloved Rose Marie passed away this afternoon. https://t.co/boHpy71Fjx pic.twitter.com/qv9w8pNuOz