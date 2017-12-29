К новому 2018 году численность населения Земли достигнет 7,444 миллиарда человек

Специалисты американского Бюро переписи спрогнозировали, что к 1 января 2018 года численность населения планеты Земля достигнет 7 444 443 881 человек.

При этом специалисты из США подсчитали, что по сравнению с 1 января уходящего года численность населения нашей планеты увеличится на 78,5 миллиона человек, то есть прирост составит более одного процента.

Бюро переписи США ожидает также, что в будущем январе на Земле ежесекундно будет рождаться 4,3 ребенка, а умирать 1,8 человека. Также Бюро сообщает, что к 2050 году население планеты достигнет 9 миллиардов человек.

Кроме того, сообщается, что, по прогнозам Бюро, население России к 2020 году достигнет 147,8 миллионов человек, а население Китая к 2030 году составит 1,45 миллиарда человек. Напомним: в начале XX века численность населения планеты Земля насчитывала 2 миллиарда человек, примерно за 110 лет – к 2011 году – она возросла до 7 миллиардов человек.