Мы в соц.сетях:
Паромное сообщение с Сахалином восстановлено после трехдневного перерыва

Паромное сообщение с Сахалином восстановлено после трехдневного перерыва

 Новая станция метро «Ховрино» откроется в Москве 29 декабря

Новая станция метро «Ховрино» откроется в Москве 29 декабря
Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году

Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году

 ​​​​​​​ДНР: Украинские силовики обстреляли Спартак и Озеряновку

​​​​​​​ДНР: Украинские силовики обстреляли Спартак и Озеряновку
Американская актриса Роуз Мари скончалась на 95 году жизни

Американская актриса Роуз Мари скончалась на 95 году жизни

 К новому 2018 году численность населения Земли достигнет 7,444 миллиарда человек

К новому 2018 году численность населения Земли достигнет 7,444 миллиарда человек
Паромное сообщение с Сахалином восстановлено после трехдневного перерыва

Паромное сообщение с Сахалином восстановлено после трехдневного перерыва

 Новая станция метро «Ховрино» откроется в Москве 29 декабря

Новая станция метро «Ховрино» откроется в Москве 29 декабря
Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году

Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году

 ​​​​​​​ДНР: Украинские силовики обстреляли Спартак и Озеряновку

​​​​​​​ДНР: Украинские силовики обстреляли Спартак и Озеряновку
Американская актриса Роуз Мари скончалась на 95 году жизни

Американская актриса Роуз Мари скончалась на 95 году жизни

 К новому 2018 году численность населения Земли достигнет 7,444 миллиарда человек

К новому 2018 году численность населения Земли достигнет 7,444 миллиарда человек
4:47   29 Декабря 2017
Весь мир
42

К новому 2018 году численность населения Земли достигнет 7,444 миллиарда человек

К новому 2018 году численность населения Земли достигнет 7,444 миллиарда человек

Специалисты американского Бюро переписи спрогнозировали, что к 1 января 2018 года численность населения планеты Земля достигнет 7 444 443 881 человек.

При этом специалисты из США подсчитали, что по сравнению с 1 января уходящего года численность населения нашей планеты увеличится на 78,5 миллиона человек, то есть прирост составит более одного процента.

Бюро переписи США ожидает также, что в будущем январе на Земле ежесекундно будет рождаться 4,3 ребенка, а умирать 1,8 человека. Также Бюро сообщает, что к 2050 году население планеты достигнет 9 миллиардов человек.

Кроме того, сообщается, что, по прогнозам Бюро, население России к 2020 году достигнет 147,8 миллионов человек, а население Китая к 2030 году составит 1,45 миллиарда человек. Напомним: в начале XX века численность населения планеты Земля насчитывала 2 миллиарда человек, примерно за 110 лет – к 2011 году – она возросла до 7 миллиардов человек.  

Автор: Александр Люблинский
#сша #общество #весь мир #прогноз #население земли #бюро переписи #численность населения земли #1 января
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:32   28 Декабря 2017
82
В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки Россия

В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки

20:47   28 Декабря 2017
3840
Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса Политика

Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса

19:12   28 Декабря 2017
151
Эксперт не исключает, что сирийский самолет сбили из украинского оружия Весь мир

Эксперт не исключает, что сирийский самолет сбили из украинского оружия

18:08   28 Декабря 2017
3908
Новости smi2.ru
«Трудно делать вид, что конфликт с Россией»: люди ответили на просьбу Тиллерсона вернуть российских наблюдателей в Донбасс

«Трудно делать вид, что конфликт с Россией»: люди ответили на просьбу Тиллерсона вернуть российских наблюдателей в Донбасс

 Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

 Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев

Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев