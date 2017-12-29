Паромное сообщение с Сахалином восстановлено после трехдневного перерыва

Паромная переправа Ванино – Хомск между островом Сахалин и Хабаровском краем возобновила свою работу.

Об этом в пятницу сообщает краевое Главное управление МЧС России. Напомним: в понедельник на Сахалин обрушился мощный снежный циклон, из-за которого был прервано авиасообщение с полуостровом, не работала паромная переправа, а также более 30 населенных пунктов оказались временно обесточены.

Помимо снежного шторма, в Татарском проливе разыгрался сильнейший шторм. Волны при этом достигали высоты четыре метра, а скорость ветра была зафиксирована на ураганных отметках. В связи с ударом стихии движение паромов было остановлено на три дня.

В пятницу утром движение паромов между Ванино и Хомском возобновилось. Авиасообщение с островом и электроснабжение отключенных поселков было восстановлено во вторник и в среду.