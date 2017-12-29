Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что главным достижением его страны в уходящем году стало введение безвизового режима с Евросоюзом.

Заявление украинского лидера, в котором он подводит позитивные итоги уходящего года, в пятницу было размещено на его официальном сайте.

«Безвиз — это когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Евросоюзу», - заявил Порошенко, отметив, что получение Украиной безвизового режима окончательно разрушило «железный занавес российской империи».

Также Порошенко отметил, как важно, что Украина получает поддержку в своей «борьбе за независимость» со стороны западных стран и подчеркнул, что ЕС, продливший на полгода действие антироссийских санкций, продемонстрировал единство с Украиной.

Напомним: туристическим безвизовым режимом, который вступил в силу 11 июля 2017 года за прошедшее время воспользовались лишь четыре процента украинцев.