​​​​​​​Генеральный секретарь ООН осудил террористический акт в Кабуле

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил двойной теракт в столице Афганистана, жертвами которого стали более 40 человек.

Об этом говорится в выпущенном канцелярией ООН в четверг письменном заявлении. В документе, в частности, говорится, что Гутерриш выражает семьям жертв свои глубочайшие соболезнования и желает пострадавшим скорейшего выздоровления. Кроме того, Гутерриш выразил солидарность с народом Афганистана и правительством этой страны.

«Он твердо верит, что мирный процесс – это единственный путь к обеспечению стабильности Афганистана», - говорится в заявлении канцелярии генсека ООН.

Напомним: в минувший четверг террорист-смертник совершил взрыв у здания местного информагентства на западе Кабула. Позже СМИ сообщили, что в этом же районе нападению террористов подвергся культурный центр.

Минздрав Афганистана сообщил, что жертвами теракта стал 41 человек и около 90 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России и в ряде других государств террористическая группировка ИГ.