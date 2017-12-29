При пожаре в офисном здании в Мумбаи погибли 14 человек

В центре индийского Мумбаи в офисном комплексе Kamala Mills произошел крупный пожар, жертвами которого стали 14 человек и еще около 10 человек пострадали.

Большое число жертв пожара в офисном здании в ночное время объясняется тем, что комплекс Kamala Mills пользуется большой популярностью среди тех, то любит ночные развлечения в индийском мегаполисе.

Напомним: ранее на этой неделе мощный тропический циклон «Окхи», обрушившийся на юг Индии, стал причиной жертв и разрушений. 250 человек до сих пор числятся там пропавшими без вести.