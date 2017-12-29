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Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году

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3:43   29 Декабря 2017
Весь мир
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При пожаре в офисном здании в Мумбаи погибли 14 человек

При пожаре в офисном здании в Мумбаи погибли 14 человек

В центре индийского Мумбаи в офисном комплексе Kamala Mills произошел крупный пожар, жертвами которого стали 14 человек и еще около 10 человек пострадали.

Большое число жертв пожара в офисном здании в ночное время объясняется тем, что комплекс Kamala Mills пользуется большой популярностью среди тех, то любит ночные развлечения в индийском мегаполисе.

Напомним: ранее на этой неделе мощный тропический циклон «Окхи», обрушившийся на юг Индии, стал причиной жертв и разрушений. 250 человек до сих пор числятся там пропавшими без вести.  

Автор: Александр Люблинский
#пожар #жертвы #происшествия #чп #индия #весь мир #мумбаи #офисный центр
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