Пять пассажиров автобуса погибли в ДТП в Аргентине

В аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро в результате ДТП с участием автобуса погибли пять человек и порядка 30 пассажиров пострадали.

Об этом сообщает местное издание El Liberal, приводя слова главы Управления по безопасности провинции Давида Марсело Пато. Отмечается, что в числе погибших оказались четверо взрослых людей и один ребенок. Еще 27 человек доставлены в больницу города Сантьяго-дель-Эстеро.

Всего в автобусе в момент аварии находились 42 пассажира, которые ехали из боливийского города Санта-Крус в аргентинскую столицу Буэнос-Айрес. Все шестеро погибших являются гражданами Боливии.

Водитель автобуса, попавшего в аварию, рассказал, что он совершил резкий маневр в попытке объехать выбежавших на дорогу собак, в результате чего потерял управление. Автобус вылетел с трассы и перевернулся. Водителя и его помощника в настоящее время допрашивают в полицейском участке.