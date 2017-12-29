Мы в соц.сетях:
Паромное сообщение с Сахалином восстановлено после трехдневного перерыва

Паромное сообщение с Сахалином восстановлено после трехдневного перерыва

 Новая станция метро «Ховрино» откроется в Москве 29 декабря

Новая станция метро «Ховрино» откроется в Москве 29 декабря
Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году

Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году

 ​​​​​​​ДНР: Украинские силовики обстреляли Спартак и Озеряновку

​​​​​​​ДНР: Украинские силовики обстреляли Спартак и Озеряновку
Американская актриса Роуз Мари скончалась на 95 году жизни

Американская актриса Роуз Мари скончалась на 95 году жизни

 К новому 2018 году численность населения Земли достигнет 7,444 миллиарда человек

К новому 2018 году численность населения Земли достигнет 7,444 миллиарда человек
Паромное сообщение с Сахалином восстановлено после трехдневного перерыва

Паромное сообщение с Сахалином восстановлено после трехдневного перерыва

 Новая станция метро «Ховрино» откроется в Москве 29 декабря

Новая станция метро «Ховрино» откроется в Москве 29 декабря
Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году

Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году

 ​​​​​​​ДНР: Украинские силовики обстреляли Спартак и Озеряновку

​​​​​​​ДНР: Украинские силовики обстреляли Спартак и Озеряновку
Американская актриса Роуз Мари скончалась на 95 году жизни

Американская актриса Роуз Мари скончалась на 95 году жизни

 К новому 2018 году численность населения Земли достигнет 7,444 миллиарда человек

К новому 2018 году численность населения Земли достигнет 7,444 миллиарда человек
3:28   29 Декабря 2017
Весь мир
45

Пять пассажиров автобуса погибли в ДТП в Аргентине

Пять пассажиров автобуса погибли в ДТП в Аргентине

В аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро в результате ДТП с участием автобуса погибли пять человек и порядка 30 пассажиров пострадали.

Об этом сообщает местное издание El Liberal, приводя слова главы Управления по безопасности провинции Давида Марсело Пато. Отмечается, что в числе погибших оказались четверо взрослых людей и один ребенок. Еще 27 человек доставлены в больницу города Сантьяго-дель-Эстеро.

Всего в автобусе в момент аварии находились 42 пассажира, которые ехали из боливийского города Санта-Крус в аргентинскую столицу Буэнос-Айрес. Все шестеро погибших являются гражданами Боливии.

Водитель автобуса, попавшего в аварию, рассказал, что он совершил резкий маневр в попытке объехать выбежавших на дорогу собак, в результате чего потерял управление. Автобус вылетел с трассы и перевернулся. Водителя и его помощника в настоящее время допрашивают в полицейском участке.  

Автор: Александр Люблинский
#авария #дтп #жертвы #автобус #происшествия #чп #весь мир #аргентина #боливия
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:32   28 Декабря 2017
82
В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки Россия

В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки

20:47   28 Декабря 2017
3840
Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса Политика

Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса

19:12   28 Декабря 2017
151
Эксперт не исключает, что сирийский самолет сбили из украинского оружия Весь мир

Эксперт не исключает, что сирийский самолет сбили из украинского оружия

18:08   28 Декабря 2017
3908
Новости smi2.ru
«Трудно делать вид, что конфликт с Россией»: люди ответили на просьбу Тиллерсона вернуть российских наблюдателей в Донбасс

«Трудно делать вид, что конфликт с Россией»: люди ответили на просьбу Тиллерсона вернуть российских наблюдателей в Донбасс

 Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

 Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев

Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев