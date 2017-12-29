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3:03   29 Декабря 2017
Весь мир
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СМИ: Двух подозреваемых в подготовке терактов задержали во Франции

СМИ: Двух подозреваемых в подготовке терактов задержали во Франции

​​​​​​Сотрудники французского Главного управления внутренней безопасности (DGSI) задержали двух человек, которых подозревают в подготовке террористических атак.

При этом отмечается, что оба подозреваемых в подготовке нападения были задержаны по-отдельности в течение десяти дней до рождественских праздников. Подозреваемые не были знакомы друг с другом, но оба через социальные сети поддерживали связь с представителями запрещенной в России террористической группировки ИГ и вынашивали планы террористической атаки.

В ходе проведенных обысков у задержанных не было обнаружено ни взрывчатых веществ, ни оружия. Отмечается, что молодой человек за месяц до задержания находился в одной из психиатрических клиник Лиона, так как имел проблемы с душевным здоровьем.  

Автор: Александр Люблинский
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