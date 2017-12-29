Госдеп призвал Россию к взаимодействию по Договору об открытом небе

Представитель Государственного департамента США призвал Россию к взаимодействию с Америкой в области разрешения ситуации, сложившейся в последнее время вокруг Договора по открытому небу.

Заявление представителя Госдепа в пятницу приводит РИА Новости. В частности, в нем говорится:

«Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами в разрешении наших обеспокоенностей. Ответные меры США обратимы, если Россия вернётся к соблюдению своих обязательств по Договору об открытом небе».

Напомним: ранее представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала обвинения США в адрес Москвы в нарушении Договора по открытому небу безосновательными. При этом глава департамента Северной Америки внешнеполитического ведомства Георгий Борисенко пояснил, что решение Москвы о введении с 1 января 2018 года ограничений по Договору об открытом небе является ответной мерой российской стороны на аналогичные ограничения, введенные ранее США.