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2:24   29 Декабря 2017
Россия
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Новая станция метро «Ховрино» откроется в Москве 29 декабря

Новая станция метро «Ховрино» откроется в Москве 29 декабря

В пятницу 29 декабря в Москве откроют новую станцию метро «Ховрино». 

Об этом в ночь на пятницу сообщает издание «Известия», приводя заявление руководителя Московского метрополитена Виктора Козловского.

Сообщается, что станция «Ховрино» откроется на Замоскворецкой ветке столичной подземки. По данным газеты, присоединение станции к зеленой линии было завершено специалистами 16-17 декабря.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что в связи со вводом в эксплуатацию станции «Ховрино» участок Замоскворецкой линии Московского метрополитена от станции «Войковская» до «Речного вокзала» будет закрыт на два дня 23-24 декабря. Также сообщалось, что с октября текущего года в московской подземке по Таганско-Краснопресненской линии начали курсировать инновационные поезда «Москва» - 19-й и 20-й.  

Автор: Александр Люблинский
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