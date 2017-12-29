​​​​​​​Таксистка в Ростове вернула пассажирам забытые в машине четыре миллиона рублей

Семейная пара, которая на такси спешила на автовокзал в Ростове-на-Дону, забыла в машине черный полиэтиленовый пакет с четырьмя миллионами рублей.

Об этом в ночь на пятницу сообщает информационный портал 161.ru, отмечая, что каждый из супругов был твердо уверен в том, что деньги контролирует его вторая половина, поэтому не заметили пропажи. Женщина-водитель такси обнаружила пакет с деньгами лишь, когда приехала на автомойку.

Найти забывчивых клиентов сознательному водителю помог диспетчер, она вернула супругам деньги, а те в ответ ограничились устной благодарностью. Работодатель одобрил действия сотрудницы, поощрив ее денежной премией.

Также с уважением и одобрением к поступку сослуживицы отнеслись и другие сотрудники таксопарка. Лишь дочь женщины высказала мнение, что попавшая в руки матери большая сумма денег могла бы помочь им погасить ипотеку, но мать заявила, что эти деньги не довели бы до добра, так как были чужими.