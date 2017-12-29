Мы в соц.сетях:
Новая станция метро «Ховрино» откроется в Москве 29 декабря

Новая станция метро «Ховрино» откроется в Москве 29 декабря

 ​​​​​​​Таксистка в Ростове вернула пассажирам забытые в машине четыре миллиона рублей

​​​​​​​Таксистка в Ростове вернула пассажирам забытые в машине четыре миллиона рублей
​​​​​​​ДНР: Украинские силовики обстреляли Спартак и Озеряновку

​​​​​​​ДНР: Украинские силовики обстреляли Спартак и Озеряновку

 ДНР заявила о нарушении режима тишины украинскими силовиками

ДНР заявила о нарушении режима тишины украинскими силовиками
СМИ: Двух подозреваемых в подготовке терактов задержали во Франции

СМИ: Двух подозреваемых в подготовке терактов задержали во Франции

 Госдеп призвал Россию к взаимодействию по Договору об открытом небе

Госдеп призвал Россию к взаимодействию по Договору об открытом небе
Новая станция метро «Ховрино» откроется в Москве 29 декабря

Новая станция метро «Ховрино» откроется в Москве 29 декабря

 ​​​​​​​Таксистка в Ростове вернула пассажирам забытые в машине четыре миллиона рублей

​​​​​​​Таксистка в Ростове вернула пассажирам забытые в машине четыре миллиона рублей
​​​​​​​ДНР: Украинские силовики обстреляли Спартак и Озеряновку

​​​​​​​ДНР: Украинские силовики обстреляли Спартак и Озеряновку

 ДНР заявила о нарушении режима тишины украинскими силовиками

ДНР заявила о нарушении режима тишины украинскими силовиками
СМИ: Двух подозреваемых в подготовке терактов задержали во Франции

СМИ: Двух подозреваемых в подготовке терактов задержали во Франции

 Госдеп призвал Россию к взаимодействию по Договору об открытом небе

Госдеп призвал Россию к взаимодействию по Договору об открытом небе
2:04   29 Декабря 2017
Россия
71

​​​​​​​Таксистка в Ростове вернула пассажирам забытые в машине четыре миллиона рублей

​​​​​​​Таксистка в Ростове вернула пассажирам забытые в машине четыре миллиона рублей

Семейная пара, которая на такси спешила на автовокзал в Ростове-на-Дону, забыла в машине черный полиэтиленовый пакет с четырьмя миллионами рублей.

Об этом в ночь на пятницу сообщает информационный портал 161.ru, отмечая, что каждый из супругов был твердо уверен в том, что деньги контролирует его вторая половина, поэтому не заметили пропажи. Женщина-водитель такси обнаружила пакет с деньгами лишь, когда приехала на автомойку.

Найти забывчивых клиентов сознательному водителю помог диспетчер, она вернула супругам деньги, а те в ответ ограничились устной благодарностью. Работодатель одобрил действия сотрудницы, поощрив ее денежной премией.

Также с уважением и одобрением к поступку сослуживицы отнеслись и другие сотрудники таксопарка. Лишь дочь женщины высказала мнение, что попавшая в руки матери большая сумма денег могла бы помочь им погасить ипотеку, но мать заявила, что эти деньги не довели бы до добра, так как были чужими.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #чп #ростов-на-дону #общество #возвращение #таксистка #забывчивые пассажиры #четыре миллиона #сверток с деньгами
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:32   28 Декабря 2017
73
В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки Россия

В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки

20:47   28 Декабря 2017
3608
Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса Политика

Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса

19:12   28 Декабря 2017
148
Эксперт не исключает, что сирийский самолет сбили из украинского оружия Весь мир

Эксперт не исключает, что сирийский самолет сбили из украинского оружия

18:08   28 Декабря 2017
3803
Новости smi2.ru
«Трудно делать вид, что конфликт с Россией»: люди ответили на просьбу Тиллерсона вернуть российских наблюдателей в Донбасс

«Трудно делать вид, что конфликт с Россией»: люди ответили на просьбу Тиллерсона вернуть российских наблюдателей в Донбасс

 Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

 Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев

Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев