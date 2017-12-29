Туман и гололедица стали причиной объявления в Москве экстренного предупреждения

Пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве сообщает на своей странице в сети микроблогов Twitter об объявленном в столице экстренном предупреждении из-за тумана и гололедицы.

В частности, МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета, сообщает, что в ночь на пятницу с сохранением до утра 29 декабря в Московской области и Москве местами ожидается туман, а местами – гололед.

При этом отмечается, что в связи с ухудшением погодных условий в столице ожидается ухудшение видимости и затруднение движения автотранспорта. МЧС напоминает московским автолюбителям о необходимости соблюдать скоростной режим и проявлять внимательность за рулем.