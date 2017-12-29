Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на первого ребенка

Российский президент Владимир Путин подписал в четверг закон о введении ежемесячных выплат на первенца.

Подписанный главой государства документ размещен на официальном сайте правовой информации. В частности, в тексте закона говорится:

«Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка … имеют граждане России, постоянно проживающие на территории России».

Напомним: ранее сообщалось, что Кабинет министров намерен выделить 21 миллиард рублей для решения в нашей стране демографических вопросов. Также сообщалось, что годы с наступающего 2018 по 2027 включительно - объявлены в России Десятилетием детства.