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1:28   29 Декабря 2017
Россия
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Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на первого ребенка

Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на первого ребенка

Российский президент Владимир Путин подписал в четверг закон о введении ежемесячных выплат на первенца.

Подписанный главой государства документ размещен на официальном сайте правовой информации. В частности, в тексте закона говорится:

«Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка … имеют граждане России, постоянно проживающие на территории России».

Напомним: ранее сообщалось, что Кабинет министров намерен выделить 21 миллиард рублей для решения в нашей стране демографических вопросов. Также сообщалось, что годы с наступающего 2018 по 2027 включительно - объявлены в России Десятилетием детства.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #закон #политика #общество #подписание #выплаты на первенца #первый ребенок
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