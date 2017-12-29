Матвиенко рассказала, когда в России примут новый закон о культуре

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвела итоги уходящего года и рассказала о том, что планируется сделать в наступающем году. В частности, по ее словам, новый закон о культуре, возможно, будет принят уже в первой половине 2018 года.

Слова Валентины Матвиенко в пятницу приводит «Парламентская газета». По мнению спикера Совета Федерации, в 2017 году в Совете Федерации много внимания уделялось вопросам семьи, материнства и детства, причем внимание этим темам уделялось не абстрактное, а практическое, которое вылилось в итоге в конкретные и очень важные решения.

Главным итогом года Матвиенко видит то, что удалось развернуть власть лицом к семье и достичь зримых результатов в том, от чего зависит благополучие ребенка. Был создан фундамент, который позволит двигаться дальше, и именно на это был нацелен указ президента РФ Владимира Путина, объявляющий годы с 2028 по 2027 Десятилетием детства.

Также Матвиенко отметила, что палата в целом стала более взыскательной и отклонение законов, направленных в согласительную комиссию, которые уже приняла Госдума – не редкость. По словам спикера Совета Федерации, им не приходится высасывать себе работу из пальца, так как некоторые законопроекты из-за нехватки законодательных мощностей могут годами дожидаться своего часа.

В пример Матвиенко привела новый закон о культуре, который находится в Государственный думе уже не первый год. Предыдущий закон о культуре, который был принят в 1990-х годах давно устарел, но понадобилось вмешательство главы государства для того, чтобы начать разрабатывать новый закон, в котором остро нуждается сфера духовной жизни страны.

Данный закон, по словам Матвиенко, будет разработан при участии законодателей, Минкульта и членов Совета при Президента России по культуре и искусству. Возможно он даже будет принят уже в первой половине наступающего 2018 года.