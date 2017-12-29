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0:37   29 Декабря 2017
Весь мир
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Танкер с первой партией российского СПГ прибыл в британский порт

Танкер с первой партией российского СПГ прибыл в британский порт

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) из России с завода «Ямал СПГ» была доставлена в четверг вечером в британский порт на острове Грейн грузовым ледоколом «Кристоф де Марожери».

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление Джинетт Унсворт, представляющую британскую энергетическуюб компанию National Grid.

«Я могу подтвердить, что «Кристоф де Маржери» причалил в СПГ-терминал в 19:20 местного времени (22:20 по московскому времени) для разгрузки. Судно покинет его завтра вечером (29 декабря в 18:00 (21:00 по московскому времени)», - заявила Унсворт.

При этом в компании не стали уточнять, какой именно объем сжиженного природного газа поставила Россия на рынок Британии, но отметили, что это объем не был «рекордным». О том, куда будет отправлен российский газ дальше, Унсворт также не ответила, сославшись на коммерческую тайну. Представитель энергетической компании отметила, что впервые в порту на острове Грейн причалил ледокол и в первые туда был доставлен российский груз.

Автор: Александр Люблинский
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