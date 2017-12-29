Клинцевич: Атака боевиков на базу Хмеймим была невозможна без участия США

Первый заместитель главы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что атака, совершенная боевиками на российскую военную базу Хмеймим в Сирии, не могла быть осуществлена без участия США.

Такое мнение Франц Клинцевич высказал на своей странице в социальной сети Facebook. В частности, он написал, что, по его глубокому убеждению, атака боевиков на базу Хмеймим была бы невозможно без участия США, и неважно, в чем это участие выражалось: в их непосредственном участии или в «благожелательном нейтралитете».

Клинцевич обратил внимание на то, что, если на сирийской территории, контролируемой правительственными войсками, террористов нет, а коалиция США, со своей стороны, заявила об окончательном разгроме боевиков, то в Сирии боевики должны отсутствовать в принципе.

«Просто США, как это, увы, водится за ними, говорят неправду. Я не утверждаю, что атака российской базы Хмеймим осуществлялась непосредственно боевиками с американских военных баз в Сирии. Это было бы, говоря современным языком, чересчур стремно», - считает Клинцевич.

При этом тон отметил, что речь, вполне вероятно, идет о боевиках, которых подготовила и вооружила американская сторона. Напомним: ранее МИД РФ назвал атаку боевиков на базу Хмеймим в Сирии «срежиссированной провокацией».