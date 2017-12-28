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23:49   28 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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​​​​​​​ДНР: Украинские силовики обстреляли Спартак и Озеряновку

​​​​​​​ДНР: Украинские силовики обстреляли Спартак и Озеряновку

Два поселка в самопровозглашенной Донецкой народной республике в четверг вечером подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков.

Об этом журналистам заявили в оперативном командовании республики, отметив, что украинская сторона, обстреляв поселки Спартак и Озеряновку, нарушила достигнуты ранее договоренности о «Новогоднем перемирии».

«Украинская сторона, несмотря на достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения огня, в 22.10 обстреляла поселок Спартак с применением противотанковых гранатометов. В 22.15 был обстрелян поселок Озеряновка из автоматических гранатометов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении оперативного командования ДНР.

Также сообщается, что представители республики обратили внимание миссии ОБСЕ на то, что число нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ возросло. Напомним: режим прекращения огня между враждующими сторонами в Донбассе был согласован контактной группой по урегулированию вооруженного конфликта на Востоке Украины в Минске. Режим тишины был приурочен к рождественским и новогодним праздникам и вступил в силу в полночь 23 декабря.  

Автор: Александр Люблинский
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