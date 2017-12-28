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23:33   28 Декабря 2017
Весь мир
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Шесть человек погибли в крупном ДТП в Мексике, 18 пострадавших

Шесть человек погибли в крупном ДТП в Мексике, 18 пострадавших

Массовое ДТП с участием трейлера, двух микроавтобусов и грузовика произошло в четверг в мексиканском штате Гуанахуато. Об этом сообщает новостной портал Excelsio.

Отмечается, что в результате страшной аварии на трассе, соединяющей города Силао и Сан-Фелипе, погибли шесть человек и как минимум 18 человек пострадали. Причиной столкновения стало то, что трейлер по неясной пока причине выехал на полосу встречного движения, где в него и врезались два микроавтобуса и грузовик. При этом отмечается, что в одном из попавших в аварию микроавтобусов находились музыканты популярной в Мексике музыкальной группы La Original de Arperos.

Особо подчеркивается, что водитель трейлера и его помощник в спровоцированной ими аварии не пострадали, более того, они бросили пострадавших на произвол судьбы и скрылись с места происшествия.  

Автор: Александр Люблинский
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