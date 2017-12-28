СМИ: Организатор выставки, на которой был убит посол Карлов, арестован в Турции

Турецкий суд постановил взять под арест Мустафу Тимура Озкана – организатора выставки на которой год назад в Анкаре был убит российский посол Андрей Карлов.

Об этом в четверг сообщает местный телеканал NTV, отмечая, что Мустафа Тимур Озкан был арестован сотрудниками отдела по борьбе с терроризмом при управлении безопасности. После допроса в Управлении безопасности Анкары его доставили в суд и уже там признали виновным в соучастии в умышленном убийстве.

Напомним: российского посла в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года, когда он выступал с речью на открытии фотовыставки в Анкаре. Расстрелявшего посла полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа ликвидировали на месте преступления. Российский МИД признал произошедшее террористическим актом. Андрею Карлову посмертно присвоили звание Героя России.