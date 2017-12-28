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Компания X5 Retail пообещала покрыть расходы на лечение пострадавших при взрыве в Петербурге

Компания X5 Retail пообещала покрыть расходы на лечение пострадавших при взрыве в Петербурге

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23:01   28 Декабря 2017
Россия
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Компания X5 Retail пообещала покрыть расходы на лечение пострадавших при взрыве в Петербурге

Компания X5 Retail пообещала покрыть расходы на лечение пострадавших при взрыве в Петербурге

X5 Retail покроет расходы на лечение и реабилитацию 13 человек, которые пострадали накануне в ходе теракта в супермаркете «Перекресток» в Петербурге.

Об этом в четверг вечером сообщили в пресс-службе компании. 

«X5 Retail Group покроет все расходы, необходимые на лечение и реабилитацию пострадавших», - заявил представитель компании.

Также сообщается, что семьи пострадавших получат через социальную службу Калининского района Петербурга продовольственные корзины.

Напомним: 27 декабря около 19.00 в супермаркете «перекресток» на Кондратьевском проспекте взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Бомба была заложена в одной из ячеек камеры хранения. Пострадали 13 человек, шестеро из которых спустя более суток остаются в больницах города. В четверг президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По факту взрыва в магазине возбуждено уголовное дело.  

Автор: Александр Люблинский
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