СМИ: На юге Турции у полицейского участка прогремел взрыв

В городе Адана на юге Турции у полицейского участка произошел взрыв.

Об этом в четверг вечером сообщает местное новостное издание Türkiye Gazetesi. По предварительным данным, в результате взрыва неустановленного устройства на улице вблизи полицейского участка никто не пострадал. Тем не менее на место происшествия для расследования всех обстоятельств направлено большое число полицейских.

О том, кто осуществил взрыв вблизи полицейского участка, на данный момент не сообщается. Подробности произошедшего уточняются. Ранее СМИ сообщили о взрыве, произошедшем в другом турецком городе – Мерсине.