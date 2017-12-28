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21:54   28 Декабря 2017
Весь мир
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СМИ: На юге Турции у полицейского участка прогремел взрыв

СМИ: На юге Турции у полицейского участка прогремел взрыв

В городе Адана на юге Турции у полицейского участка произошел взрыв.

Об этом в четверг вечером сообщает местное новостное издание Türkiye Gazetesi. По предварительным данным, в результате взрыва неустановленного устройства на улице вблизи полицейского участка никто не пострадал. Тем не менее на место происшествия для расследования всех обстоятельств направлено большое число полицейских.

О том, кто осуществил взрыв вблизи полицейского участка, на данный момент не сообщается. Подробности произошедшего уточняются. Ранее СМИ сообщили о взрыве, произошедшем в другом турецком городе – Мерсине.  

Автор: Александр Люблинский
#турция #происшествия #взрыв #чп #весь мир #полицейский участок #адана
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