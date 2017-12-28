Мы в соц.сетях:
Компания X5 Retail пообещала покрыть расходы на лечение пострадавших при взрыве в Петербурге

Компания X5 Retail пообещала покрыть расходы на лечение пострадавших при взрыве в Петербурге

 ​​​​​​​Автобус и «ГАЗель» столкнулись на Ставрополье, шестеро пострадавших

​​​​​​​Автобус и «ГАЗель» столкнулись на Ставрополье, шестеро пострадавших
ДНР заявила о нарушении режима тишины украинскими силовиками

ДНР заявила о нарушении режима тишины украинскими силовиками

 Постпред Украины в НАТО обвинил Венгрию в блокировании интеграции Киева в Альянс

Постпред Украины в НАТО обвинил Венгрию в блокировании интеграции Киева в Альянс
Шесть человек погибли в крупном ДТП в Мексике, 18 пострадавших

Шесть человек погибли в крупном ДТП в Мексике, 18 пострадавших

 СМИ: Организатор выставки, на которой был убит посол Карлов, арестован в Турции

СМИ: Организатор выставки, на которой был убит посол Карлов, арестован в Турции
Компания X5 Retail пообещала покрыть расходы на лечение пострадавших при взрыве в Петербурге

Компания X5 Retail пообещала покрыть расходы на лечение пострадавших при взрыве в Петербурге

 ​​​​​​​Автобус и «ГАЗель» столкнулись на Ставрополье, шестеро пострадавших

​​​​​​​Автобус и «ГАЗель» столкнулись на Ставрополье, шестеро пострадавших
ДНР заявила о нарушении режима тишины украинскими силовиками

ДНР заявила о нарушении режима тишины украинскими силовиками

 Постпред Украины в НАТО обвинил Венгрию в блокировании интеграции Киева в Альянс

Постпред Украины в НАТО обвинил Венгрию в блокировании интеграции Киева в Альянс
Шесть человек погибли в крупном ДТП в Мексике, 18 пострадавших

Шесть человек погибли в крупном ДТП в Мексике, 18 пострадавших

 СМИ: Организатор выставки, на которой был убит посол Карлов, арестован в Турции

СМИ: Организатор выставки, на которой был убит посол Карлов, арестован в Турции
21:55   28 Декабря 2017
Россия
66

СПЧ предложил Центризбиркому ограничить доступ к веб-трансляциям с выборов

СПЧ предложил Центризбиркому ограничить доступ к веб-трансляциям с выборов

Президентский совет по правам человека (СПЧ) передал в Центризбирком России предложение общественников ограничить доступ к веб-трансляциям с избирательных участков в ходе выборах президента. Об этом сообщается на сайте совета.

Подразумевается, что это необходимо, чтобы данные не утекли за рубеж. Соответствующее письмо направлено на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Переданный Памфиловой пакет документов содержит два обращения от Российского общественного института избирательного права, возглавляемого членом СПЧ Игорем Борисовым. Оба обращения касаются организации избирательного процесса в РФ. В частности, речь идет о транспарентности деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также об использовании видеотрафика с избирательных участков иностранцами, зарубежными организациями и ведомствами.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #цик #спч
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:32   28 Декабря 2017
92
В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки Россия

В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки

20:47   28 Декабря 2017
2901
Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса Политика

Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса

19:12   28 Декабря 2017
135
Эксперт не исключает, что сирийский самолет сбили из украинского оружия Весь мир

Эксперт не исключает, что сирийский самолет сбили из украинского оружия

18:08   28 Декабря 2017
3127
Новости smi2.ru
Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

 Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 «Трудно делать вид, что конфликт с Россией»: люди ответили на просьбу Тиллерсона вернуть российских наблюдателей в Донбасс

«Трудно делать вид, что конфликт с Россией»: люди ответили на просьбу Тиллерсона вернуть российских наблюдателей в Донбасс

 Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев

Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев