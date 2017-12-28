Неизвестный в Лондоне облил женщину кислотой

В восточной части британской столицы неизвестный злоумышленник напал на молодую женщину, плеснув в нее кислотой.

Об этом в четверг сообщается на официальном сайте лондонской полиции. Отмечается, что у пострадавшей 26-летней жительницы Лондона зафиксированы серьезные химические ожоги лица и ноги. В полиции сообщили, что задержать кого-либо за совершение данного преступления по горячим следам не удалось, так как жертва нападения не успела разглядеть нападавшего.

Сейчас представители полиции изучают записи камер видеонаблюдения и проводят проверки с целью установить личность и место нахождения злоумышленника. Напомним: ранее в МВД Великобритании заявили об ужесточении наказания за пронос едких химических веществ в общественные места в связи с тем, что на улицах увеличились случаи нападения на людей с использованием кислоты.