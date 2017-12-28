ДНР заявила о нарушении режима тишины украинскими силовиками

Подразделения Вооруженных сил Украины нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в Ясиноватском районе. Об этом заявили в оперативном командовании самопровозглашенной народной республики.

Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала режим прекращения огня с 23 декабря — к новогодним и рождественским праздникам. Однако, как заявили в ДНР, украинская сторона продолжает дестабилизировать обстановку в районах линии. В 17:40 ВСУ в районе поселка Верхнеторецкого произвел целенаправленные обстрелы из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.