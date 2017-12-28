Суд арестовал экс-директора «Меньшевика»

Пресненский суд Москвы одобрил ходатайство следствия, заключив под стражу на два месяца бывшего директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда, Аверьянов заключен под стражу до 27 февраля 2018 года. По данным следствия, днем ранее бывший хозяин фабрики «Меньшевик» вступил «в словесный конфликт» с нынешним руководством предприятия, после чего устроил стрельбу, убив одного человека. После стрельбы бизнесмен скрылся, но был задержан полицией на улице Правды в Москве.