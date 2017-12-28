Суд Киева перенес рассмотрение дела Януковича о госизмене на следующий год

Слушание по делу Виктора Януковича перенесено на следующий год. Киевский суд объявил о решении сегодня.

Оболонский районный суд перенес рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего украинского лидера Виктора Януковича в госизмене. Дата следующего слушания назначена на 11 утра по московскому времени 10 января 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости.

На сегодняшнем заседании суд допросил еще шестерых свидетелей гособвинения. Был допрошен бывший исполняющий обязанности заместителя главы президентской администрации Андрей Сенченко и пять солдат ВСУ, ставшие свидетелями крымский событий. Всего за время следствия допросили 13 человек.

Как уточняет агентство, еще предстоит допросить 31 свидетеля государственного обвинения. Суд также поручил защите внести ходатайство со списком свидетелей, которых необходимо допросить в рамках дела.