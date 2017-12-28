Трамп разочарован торгово-экономическим сотрудничеством Китая и КНДР

Американский лидер разочарован действиями Пекина в отношении Пхеньяна. По его мнению, сближение недопустимо.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не поддерживает продолжение торгово-экономического сотрудничества Китая и КНДР. В частности, он недоволен экспортом китайской нефти в Северную Корею.

Это «очень удручает», — написал он в своем аккаунте Twitter. Пекин не должен допускать подобного решения по отношению к агрессивному государству. Он считает, что невозможно решить ядерную проблему Корейского полуострова в дружеском ключе, если это продолжит происходить.

Напомним, что обстановка на полуострове обострилась после очередного решения северокорейской власти о пуске ракет. В настоящее время мировое сообщество объединилось в решении этой масштабной проблемы.