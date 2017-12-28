Заявление Порошенко о закупках российского газа прокомментировали в Госдуме

Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что страна готова покупать у России «дешевый» газ.

Как сообщает RT, Завальный заявил, что Россия никогда не отказывала Украине стороне в поставках газа. По его словам, то «голубое топливо», которое Киев закупает реэкспортом, по сути, тоже российское, но обходится дороже, чем газ, который РФ могла бы поставлять на прямую. Парламентарий добавил, что разница в цене составляет примерно 20 долларов за тысячу кубометров газа.