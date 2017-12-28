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21:32   28 Декабря 2017
Сирия
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Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.

Завтра первая партия радикалов покинет пределы неспокойной Западной Гуты провинции Дамаск. Об эвакуации боевиков из Бейт Джинна, согласованной с правительством Сирии, сообщает твиттер-аккаунт @almodawanah. Курс исламисты «Тахрир Аш-Шам», капитулировавшие 25 декабря, возьмут на провинции Идлиб и Даръа. Неспокойной остается обстановка на северо-востоке региона. По сведениям твиттер-аккаунта @newsyarmouk, армейцы Асада обстреляли укрепления боевиков в предместьях поселений Ан-Нашабия и Джисрейн. В оазис Восточная Гута, как передает Al Masdar News, не добралось оружие для боевиков, спрятанное в грузовике. Контрабанду пресекли военные Сирийской арабской армии (САА).

На севере провинции Хомс радикалы вновь нарушают режим прекращения огня. Боевики, как сообщает Damascus Now, обстреляли поселения Джабурин, Акрад Ад-Дасия, Кафр Нан и Айн Ад-Дананир. Правительственные подразделения открыли ответный огонь. По сведениям Masar Press Net, САА атаковала позиции радикалов у населенного пункта Тальдо.

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

На юго-востоке Дейр эз-Зора фиксируются стычки членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и правительственными силами. Как сообщает твиттер-аккаунт @sy_alhadth террористы перебрались на левый берег Евфрата, армейцы Асада их заметили у поселения Ас-Суса к северо-востоку от Абу Кемаля. 

ВКС РФ, поддерживая наступление частей САА в провинции Идлиб, атаковали позиции радикалов в районе поселения Маар Шурин. об этом сообщает EMC News Center. Армия Асада продолжает наступление к стратегической авиабазе «Абу Ад-Духур», контролируемой  «Джебхат Ан-Нусры» (террористической организацией, запрещенной в России). Как сообщают многие источники, САА удалось освободить Абу Дали. По данным Damascus Now, армии Башара Асада удалось лишь занять высоты Аль-Варид, Аль-Мактаа и Ад-Дажаджу города, бои же за сам город еще идут. 

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

В столице провинции Хама, по данным Damascus Now, радикалы «Нусры» атаковали ракетными ударами квартал Аль-Баас. Никто из мирных жителей, к счастью, не пострадал. Разрушены лишь некоторые здания. В ответ армия Асада нанесла удар по укреплениям боевиков на окраинах городов Аль-Латамина и Аз-Зака, откуда прилетели ракеты.

Автор: Антон Долохов
#сирия #дамаск #идлиб #хомс #иг #саа #дейр-эз-зор #вкс рф #хама #джебхат-ан-нусра #западная гута
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