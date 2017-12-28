Опубликовано видео краш-теста гиперкара Regera за два миллиона долларов

Шведский производитель эксклюзивных спорткаров показал испытания новой модели Regera. Видео опубликовано в официальном Instagram-аккаунте бренда.

Запись краш-теста собрала порядка 172 тысяч просмотров. На кадрах видно, как Regera стойко выдерживает серьезные испытания. Гиперкар спокойно переносит боковые удары, спереди и сзади, в том числе и отбойными молотками. Во всех случаях кабина даже не деформировалась, а подушки безопасности четко срабатывали.

Машину испытывали не щадя. Например, на максимальной скорости въезжали на бордюр, но она справилась и с этим, даже несмотря на низкий бампер.

Отметим, что Koenigsegg Regera был выпущен лимитированным тиражом в 80 экземпляров. Мощный гиперкар на старте продаж стоил порядка двух миллионов долларов. Все выпущенные модели уже распроданы.