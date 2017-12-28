Оттепель в Москве продлится до новогодней ночи — синоптики

Плюсовая температура продержится в Москве до новогодней ночи. Однако в полночь 31 декабря не исключен снегопад.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ночью и днем 31 декабря, температура воздуха в столице будет +1…+3 градуса. Также ожидаются небольшие осадки. При этом из-за положительной температуры предновогодний снег будет таять.

Синоптик также добавил, что 1 января с большой долей вероятности температура воздуха опустится ниже нуля.