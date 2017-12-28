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18:59   28 Декабря 2017
Общество
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Совладелец «Промсвязьбанка» Ананьев мог вернуться в Россию

Совладелец «Промсвязьбанка» Ананьев мог вернуться в Россию

СМИ следили за полетом самолета совладельца «Промсвязьбанка». Ранее стало известно, что он покинул Россию.

Популярные Telegram-каналы в течение дня отслеживали его полет при помощи ресурса эмуляции движения воздушных судов Plane Finder, отображаемых на виртуальной географической карте. Как видно на карте, «красный» самолет Дмитрия Ананьева движется сторону России.

Совладелец «Промсвязьбанка» Ананьев мог вернуться в Россию

Ранее стало известно, что один из основных совладельцев банка, а также глава его правления Дмитрий Ананьев улетел из страны. По данным РБК, банкир вылетел из московского Шереметьево в Лондон. !5 декабря было заявлено о введении в «Промсвязьбанке» временного управления и запуске процедуры санации банка.

Автор: Александра Гегельская
#ананьев #промсвязьбанк
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