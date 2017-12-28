Постпред Украины в НАТО обвинил Венгрию в блокировании интеграции Киева в Альянс

Постоянный представитель миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия мешает евроатлантической интеграции страны. Об этом он заявил агентству «Укринформ».

По словам Пристайко, Будапешт игнорирует выводы Венецианской комиссии относительно закона об образовании международным обязательствам и продолжает противодействовать Киеву, обосновывая это стремлением защитить интересы закарпатских венгров.

Ранее Венецианская комиссия при СЕ рекомендовала Киеву внести изменения в закон об образовании, чтобы избежать возможной дискриминации. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, отметил, что Киев должен отменить закон об образовании как несоответствующий двусторонним и международным обязательствам, взятым на себя Украиной.