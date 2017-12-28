Победителя лотереи в Таиланде определят с помощью ДНК-теста
Полиция Таиланда сделает тест ДНК отпечатков на выигрышных лотерейных билетах на сумму 920 тысяч долларов, чтобы определить истинного обладателя приза. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.
По данным агентства, 50-летний гражданин Таиланда заявил полиции о том, что потерял пять выигрышных билетов на сумму 920 тысяч долларов. Вскоре власти выяснили, что выигрыш уже получил другой человек — 62-летний полицейский в отставке.
И тот, и другой мужчины утверждают, что счастливые билеты по праву принадлежат им. В связи с этим полиция решила провести ДНК-тест отпечатков на билетах, чтобы выявить, кто из них является истинным владельцем крупного выигрыша. В министерстве юстиции страны заявили, что результаты экспертизы будут готовы в следующем месяце.