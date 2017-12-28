Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса

В этом убежден глава «Коммунистов России».

Большой ошибкой КПРФ в разговоре с корреспондентом ИА «Политика Сегодня» назвал выдвижение Павла Грудинина кандидатом в президенты глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Претензии у Сурайкина к Грудинину не личного, а идеологического характера.

«Павел Грудинин, возможно, очень хороший человек, - сказал Сурайкин. - Я его лично не знаю. Но он не коммунист, это настоящий капиталист. Пусть и в лучшем смысле этого слова, но капиталист, обладающий серьезным капиталом - предприятием, на котором работают наемные работники. Я не знаю, где там коммунизм».

Предприятие, директором которого является Грудинин, называется «Совхозом имени Ленина» только в кавычках. По форме собственности это закрытое акционерное общество.

«Это крупное, советское предприятие, которое Грудинину удалось превратить в личную собственность, - добавил Сурайкин. - Там большое производство, ягоды производят. Слышал, что его там называют клубничный король».

Смущает Сурайкина и политическое прошлое кандидата от КПРФ. Ранее он состоял в «Единой России», и до сих пор не обзавелся партийным билетом компартии.

«Он от коммунизма так же далек, как я от планеты Марс, - считает Сурайкин. - Странное решение выдвигать от такой большой партии, где много рядовых хороших членов, капиталиста. Неужели ни нашлось ни одного человека, ни одного человека, который состоял в партии? Я могу только сожалеть, что компартия сделала такой выбор».

Павла Грудинина кандидатом в президенты выдвинул тайным голосованием съезд КПРФ. Кандидатуру директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» ранее поддержал Геннадий Зюганов.